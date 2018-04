Cade homologa acordo de reversibilidade com Sadia e Perdigão

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) homologou nesta quarta-feira, 8, durante sessão de julgamento, o acordo assinado com as empresas Sadia e Perdigão, na terça à noite, suspendendo a união das duas empresas, anunciada em 19 de maio. Na prática, o acordo impede que a Perdigão exerça controle sobre a Sadia e mantém as estruturas das duas empresas separadas até que o Cade julgue a operação.

Veja também:

Especial sobre a fusão entre Perdigão e Sadia

Linha do tempo das empresas

O tamanho das empresas e seus desafios no exterior

Por outro lado, a Perdigão tem a permissão de fazer a reestruturação financeira da Sadia, já que essa é uma urgência, porque a Sadia tem uma dívida de quase R$ 7 bilhões, sendo quase a metade com vencimento de curto prazo.

O relator do caso no Cade, conselheiro Paulo Furquim, destacou que o acordo atende as preocupações do órgão antitruste, já que a união das duas empresas tem o potencial de elevar as concentrações em determinados mercados. "Isso ocorre devido a semelhança das duas empresas, que são quase espelhos e atuam nas mesmas áreas", afirmou Furquim, durante a homologação do acordo.

Todas essas restrições têm o objetivo de garantir que qualquer medida que venha a ser tomada pelo Cade para manter a competição no setor alimentício tenha efeito prático. As empresas se comprometeram ainda a enviar ao Cade, a cada três meses, relatórios sobre o cumprimento do acordo. O primeiro desses relatórios terá de ser entregue já no próximo dia 30 de setembro.

A união foi formalizada ao Cade e às Secretarias de Direito Econômico (SDE) e de Acompanhamento Econômico (Seae) no dia 9 de junho, quinze dias úteis após o anúncio oficial do negócio entre as duas empresas. O Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação (Apro) é um instrumento normalmente assinado pelo conselho em situações de fusões, uniões ou aquisições complexas, que tendem a demorar muito tempo para serem julgadas pelo conselho, o que pode prejudicar os consumidores e a competição de determinado setor.