Cade investiga denúncia contra Aperam, de aço inoxidável A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou nesta quarta-feira, 17, processo administrativo para investigar denúncias apresentadas ao órgão antitruste contra a Aperam Inox América do Sul S/A. A decisão está publicada em despacho no Diário Oficial da União desta quarta-feira.