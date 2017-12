Café: Abic realizará entrevista coletiva a partir das 11h30 Café: Abic realizará entrevista coletiva a partir das 11h30 A diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) promoverá entrevista coletiva amanhã (23), a partir das 11h30, na sede do Sindicato da Indústria de Café (Sindicafé). Na ocasião, o presidente da ABIC, Guivan Bueno, e o diretor-executivo da entidade, Nathan Herszkowicz, vão realizar o lançamento, em São Paulo, dos símbolos do Programa de Qualidade do Café (PQC) nas categorias Tradicional, Superior e Gourmet; lançamento do 3° Concurso Nacional ABIC de Qualidade e da 3ª Edição Especial dos Melhores Cafés do Brasil. Além disso, a Abic vai revelar as ações que serão realizadas pelo setor na Quarta-feira (24), Dia Nacional do Café, quando diversas empresas e supermercados estarão desenvolvendo uma série de atividades em comemoração ao dia e apresentará o Plano de Marketing para 2006, visando o aumento do consumo interno de café.