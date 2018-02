Café: alta mogiana seleciona melhores grãos especiais em Pedregulho Café: alta mogiana seleciona melhores grãos especiais em Pedregulho A Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana (AMSC, na sigla em inglês) realizará seleção das amostras enviadas pelos produtores inscritos no 4º Concurso de Qualidade de Café da Região da Alta Mogiana, que ocorrerá de 28 a 30 de setembro, em Pedregulho (SP). O concurso tem uma Comissão Julgadora integrada por 10 especialistas de reputação nacional. Haverá duas premiações. A primeira premiação será feita aos 10 primeiros lotes preparados por via seca (café natural). A segunda premiação será feita aos 10 primeiros cafés preparados por via úmida (café cereja descascado). Ambas serão anunciadas em ordem de colocação, no dia 5 de outubro, durante cerimônia de entrega dos prêmios.