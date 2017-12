Café: Bolívia realiza primeiro concurso de grãos especiais São Paulo, 2 - Os produtores de café da Bolívia vão realizar seu primeiro concurso de cafés especiais, chamado Copa da Excelência. O evento, a ser realizado neste mês, consistirá em um leilão pela internet no qual serão oferecidos 13 lotes de café de alta qualidade produzidos no país. "Apesar do pequeno volume de café neste primeiro leilão, o efeito dessa iniciativa será grande", disse Marcos Moreno, um dos organizadores do evento. Em outros leilões promovidos pela América Latina o preço alcançado foi 20 vezes maior que o negociado na New York Board Of Trade (Nybot). "Tivemos grande avanço na qualidade do café em parte da Bolívia e um interesse muito grande na seleção dos grãos", disse. A Copa da Excelência, evento organizado pela ONG norte-americana Alliance for Coffee Excellence (ACE), foi realizado pela primeira vez no Brasil, em 1999. Depois o concurso foi adotado em El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. A Bolívia produziu 160 mil sacas de café na safra 2003/04, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). As informações são da Dow Jones.