Café: CDPC vai se reunir amanhã no Encafé, a partir das 15 horas Costa do Sauípe, 18 - O Conselho Deliberativo de Política Cafeeira (CDPC) vai se reunir amanhã (19), a partir das 15 horas, durante o 12º Encontro Nacional da Indústria do Café (Encafé), na Costa do Sauípe (BA). O órgão reúne representantes do governo e da iniciativa privada do café. Entre outros assuntos, os participantes vão discutir a liberação de recursos para o financiamento do custeio de café na safra 2004/05; o impacto dos financiamentos concedidos com recursos do Funcafé ao orçamento do exercício de 2005, que ainda não foi aprovado, e recomendação ao Grupo Gestor de Marketing para estudar e propor recursos para veiculação da campanha publicitária de estímulo ao consumo de café no ano que vem, além do incentivo à realização de concursos de qualidade. (segue)