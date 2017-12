Café: chuvas de novembro foram acima da média no sul de MG Belo Horizonte, 10 - As chuvas se mantiveram acima da média histórica no mês de novembro, em algumas áreas produtoras do sul de Minas, principal região produtora do Estado. Segundo o boletim mensal da Estação de Avisos Fitossanitários do Ministério da Agricultura em Varginha, o índice pluviométrico no mês passado foi de 196 milímetros, enquanto que a média para o período é de 171,2 milímetros. No final do mês, o armazenamento de água no solo foi de 100 milímetros, considerado normal para a região nesta época. A temperatura média foi de 21,7 graus, abaixo da média histórica. A temperatura máxima absoluta foi de 30 graus e a mínima 13,9 graus.A evapotranspiração potencial (ETP) foi 89,4 milímetros. Segundo a avaliação dos técnicos da Estação, nas lavouras não controladas, localizadas na Fazenda Experimental de Varginha, o índice de infecção médio por ferrugem foi de 0,4%, variando de 0,0 a 1,0% para diferentes espaçamentos e carga pendente. Estes índices observados sugerem o início do controle preventivo, principalmente nas lavouras com potencial produtivo futuro. Já a infecção média por cercospora foi de 2,3%, acima da média do mês anterior que foi de 0,4%, lavouras novas e lavouras mal nutridas podem apresentar infecções maiores. Não foi observado ataque de bicho mineiro e os técnicos sugerem monitoramento principalmente nas lavouras novas.