Café: Coffee Network estima produção de robusta em 42,1 mi/sacas São Paulo, 1 - A produção global de café robusta deve atingir 42,1 milhão de sacas de 60 kg na safra 2004/05, acima das 40,6 milhões de sacas na safra 2003/04. A estimativa foi divulgada hoje pelo analista Andrea Thompson, da Coffee Network. Parte deste crescimento é creditado à produção de robusta do Vietnã, que com condições climáticas favoráveis e a melhora nos preços nos últimos anos deve elevar sua produção para 13,65 milhões de sacas em 2004/05, ante os 13,15 milhões na safra anterior. No Brasil, a safra de conillon deve ficar em 8,5 milhões de sacas, abaixo dos 10,8 milhões de sacas em 2002/03, mas ainda assim o volume ainda é muito alto se comparado com a safra de 4,5 milhões nas safras 1998/99 e 1999/2000. A produção da Indonésia para a safra está prevista em 5,3 milhões de sacas, ante 5,1 milhão da safra 2003/04; da Índia em 3,3 milhões de sacas, ante os 2,7 milhões de sacas em 2003/04; em Uganda deve ficar estável em 2,5 milhões de sacas; na Costa do Marfim em 2,5 milhões de sacas, sobre 2 milhões na safra anterior; em Camarões em 1,15 milhão de sacas, sobre 1,1 milhão de sacas em 2002/03; e na Tailândia em 850.000 sacas, sobre as 800.000 sacas da safra anterior. Segundo Thompson, o alto nível da produção se mantém por causa do impacto limitado da queda dos preços nos últimos anos, ao contrário do que se previa no mercado. Ela afirma que os fazendeiros de robusta em geral são pequenos produtores, que foram capazes de manter suas lavouras apesar dos baixos preços, sem abandonar suas plantações. O que melhora o sentimento é a possibilidade de aumento do consumo de robusta, com as melhores técnicas de processamento. Na safra 2003/04, houve um déficit, com produção de 40,6 milhões de sacas e consumo estimado em 43,2 milhão de sacas. Apesar do aumento da produção na atual safra, Thompson estima um déficit de 1,6 milhões de sacas em 2004/05. Já que o consumo estimado é de 43,7 milhões de sacas. Mas ela observa que os estoques mundiais de 15 milhões de sacas serão suficientes. As informações são da Dow Jones.