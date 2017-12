Café: CPI de Minas Gerais apresenta relatório final na 5ª feira Belo Horizonte, 7 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mineira que investiga desvios de estoques de café vai apresentar o relatório final dos trabalhos na próxima quinta-feira (9), às 9h30. A previsão é de que sejam distribuídas cópias dos relatórios aos deputados da comissão, para análise, e de que o mesmo seja votado na reunião da próxima semana, que deverá ser realizada na terça-feira (14). A CPI foi instalada em maio deste ano, para investigar denúncias de desaparecimento de milhares de sacas de café em todo o Estado. Entre os resultados já alcançados pela comissão estão a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos diretores da Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do Paraíso Ltda. (Cooavap) e a determinação de que o ex-presidente da Cooperativa de Cafeicultores de Poços de Caldas (Cafepoços) e ex-gerente da Cafecredi, Jaime Junqueira Payne, se ausente do país sem prévia autorização judicial. O relatório será apresentado no plenarinho III da Assembléia.