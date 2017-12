Café: deputados discutem ampliação da renda e empregos no setor Brasília, 3 - Parlamentares ligados à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados discutem, na próxima semana, medidas legislativas que garantam a ampliação da renda e do emprego na cafeicultura e a adoção de políticas para reestruturação dos preços internacionais do grão. O grupo também discutirá questões relacionadas às negociações bilaterais, acesso a financiamentos, insumos e tecnologia em geral. Com base em dados dos últimos cinco anos sobre o mercado mundial de café, o presidente da comissão, deputado Carlos Melles (PFL-MG), vai propor a criação de uma Frente Parlamentar Latino Americana e Caribenha do Café. O mercado de café movimenta, por ano, cerca de US$ 90 bilhões, mas uma pequena parcela desse total, 4%, fica com os produtores, argumentou Melles. O encontro, marcado inicialmente para amanhã, foi transferido para a próxima terça-feira, dia 9, a partir das 10h, no Departamento Econômico do Itamaraty. O projeto será apresentado, durante o encontro, para os embaixadores dos países produtores de café, informou a assessoria de imprensa do deputado Melles.