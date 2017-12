Café: estoque nas cooperativas cresce 17% em novembro, informa CNC São Paulo, 14 - O estoque de café beneficiado nas cooperativas brasileiras alcançou 7.391.901 sacas de 60 kg em 30 de novembro. O resultado representa aumento de 17,3% em relação ao mesmo mês do ano passado (6.302.920 sacas). Na comparação com o mês anterior, quando os estoques eram de 7.888.768 sacas, houve redução de 6,3%, conforme levantamento divulgado há pouco pelo Conselho Nacional do Café (CNC). Segundo o CNC, o recebimento de café nas cooperativas totalizou 678.957 sacas em novembro, volume 98,8% superior ao mesmo mês de 2003 (341.558 sacas). O volume de café comercializado pelas cooperativas em novembro foi de 1.175.824 sacas, desempenho 11,8% superior ao de novembro/03 (1.052.087 sacas). O CNC informa, ainda, que o recebimento acumulado na safra 2004/05 é de 10.519.100 sacas, volume 59,9% superior ao mesmo período da safra anterior 2003/04 (6.580.062 sacas) e 19,3% inferior ao mesmo período da safra colhida em 2002, último de ciclo alto (13.040.598 sacas). O CNC informa que os custos de produção encontram-se em níveis elevados e que os financiamentos de custeio do Funcafé ainda não foram liberados. O CNC recomenda ao Conselho Deliberativo de Política Cafeeira (CDPC) que considere esse quadro na formulação de políticas públicas para o setor, no decorrer dos próximos meses.