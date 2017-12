Café: estoque nas cooperativas sobe 32% em setembro São Paulo, 18 - O estoque de café beneficiado nas cooperativas brasileiras alcançou 7.634.849 sacas de 60 kg em 30 de setembro. O resultado representa aumento de 31,9% em relação ao mês anterior (5.788.208 sacas). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando os estoques eram de 7.504.205 sacas, houve elevação de 1,7%, conforme levantamento divulgado há pouco pelo Conselho Nacional do Café (CNC). Segundo o CNC, o recebimento de café nas cooperativas totalizou 2.894.885 sacas em setembro, volume 110,6% superior ao mesmo mês de 2003 (1.374.216 sacas). O volume de café comercializado pelas cooperativas no mês passado foi de 1.048.244 sacas, desempenho 6,9% superior ao de setembro/03 (980.016 sacas). O CNC informa, ainda, que o recebimento acumulado na safra 2004/05 é de 8.581.820 sacas, volume 52,7% superior ao mesmo período da safra anterior 2003/04 (5.619.095 sacas) e 23,4% inferior ao mesmo período da safra colhida em 2002, último de ciclo alto (11.200.335 sacas). O CNC esclarece que os trabalhos de colheita praticamente terminaram nas principais regiões produtoras do País, proporcionando forte recuperação das entradas de cafés nas cooperativas. Segundo o CNC, o comportamento do recebimento de café até o momento confirma a previsão de que a safra atual é inferior à última de ciclo alto, colhida em 2002. O CNC conclui que o atual estado das lavouras é motivo de grande apreensão entre os produtores. Acompanhe a seguir a evolução dos estoques nas cooperativas brasileiras: EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAFÉ NAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (em sacas de 60 quilos) -------------------------------------------------------- RECEBIMENTO VENDAS ESTOQUE FINAL -------------------------------------------------------- JUL/02 3.083.880 960.846 5.314.464 AGO/02 3.680.718 985.614 8.009.568 SET/02 2.361.823 1.264.322 9.107.069 OUT/02 1.340.012 1.523.038 8.924.043 NOV/02 500.251 1.265.243 8.159.051 DEZ/02 310.154 852.347 7.616.858 JAN/03 224.836 884.765 6.956.928 FEV/03 172.601 884.449 6.245.081 MAR/03 137.496 544.277 5.838.300 ABR/03 226.915 714.873 5.350.342 MAI/03 401.410 837.692 4.914.060 JUN/03 714.677 426.016 5.202.721 -------------------------------------------------------- JUL/03 1.406.663 532.589 6.076.795 AGO/03 1.722.129 688.919 7.110.005 SET/03 1.374.216 980.016 7.504.205 OUT/03 619.409 1.110.165 7.013.449 NOV/03 341.558 1.052.087 6.302.920 DEZ/03 244.840 848.188 5.699.572 JAN/04 119.783 1.271.938 4.547.417 FEV/04 272.936 747.593 4.072.760 MAR/04 139.127 996.540 3.215.347 ABRI/04 116.652 617.681 2.714.318 MAI/04 210.651 749.874 2.175.095 Jun/04 646.733 480.294 2.341.534 -------------------------------------------------------- Jul/04 1.727.166 601.806 3.466.894 Ago/04 3.102.385 781.071 5.788.208 Set/04 2.894.885 1.048.244 7.634.849 FLUXO DE CAFÉ NAS COOPERATIVAS EM SETEMBRO, DESDE 1993 --------------------------------------------------------- RECEBIMENTO VENDAS ESTOQUE FINAL --------------------------------------------------------- Set/04 2.894.885 1.048.244 7.634.849 SET/03 1.374.216 980.016 7.504.205 Set/02 2.361.823 1.264.322 9.107.069 Set/01 1.168.307 1.177.931 5.326.276 Set/00 2.089.193 973.749 6.792.841 Set/99 1.499.700 953.796 5.792.199 Set/98 2.467.653 977.503 5.909.418 Set/97 1.015.822 740.069 2.863.688 Set/96 1.609.295 1.101.829 4.380.309 Set/95 629.786 425.543 3.475.703 Set/94 1.790.229 513.280 5.128.704 Set/93 975.761 790.255 4.259.451 --------------------------------------------------------- Fonte: CNC