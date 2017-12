Café: exportação cai 4,5% até 22/10 ante igual período em setembro São Paulo, 26 - Levantamento diário do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) mostra que em outubro, até o dia 22, foram embarcadas 1.334.980 sacas de café. O resultado representa queda de 4,48% em relação ao mesmo período do mês anterior (1.397.574 sacas). Do total exportado até o dia 22, 1.300.874 sacas são de arábica (redução de 2,03% sobre setembro, quando foram embarcadas 1.327.823 sacas) e 34.106 sacas de conillon, com queda de 51,10% sobre o mês anterior (69.751 sacas). Até o dia 22 de outubro foram emitidos certificados de origem de 1.637.384 sacas, 8,29% a mais do que em setembro (1.512.025 sacas). Do total certificado em outubro, 1.612.028 sacas são de arábica (crescimento de 11,42% sobre setembro, quando foram emitidos certificados de 1.446.796 sacas) e 25.356 sacas de conillon (queda de 61,13% sobre as 65.229 sacas de setembro passado). (segue)