Café: exportação da Colômbia cresceu 0,9% em novembro São Paulo, 14 - As exportações de café da Colômbia em novembro - segundo mês da safra 2004/05 - subiram 0,9% para 982.000 sacas de 60 kg, informou ontem a Federação Nacional dos Produtores de Café (Fedecafe) em seu relatório mensal. No mesmo mês em 2003, o país havia exportada 973.000 sacas de café. A produção de café em novembro foi de 1,368 milhão de sacas, aumento de 16% sobre 1,176 milhão de sacas no mesmo mês em 2003. No acumulado dos últimos 12 meses (dezembro/2003 a novembro/2004), o país produziu 11,214 milhões de sacas, uma queda de 3,2% na comparação com as 11,581 sacas colhidas no mesmo período da safra anterior. As exportações no período, de 10,160 milhões de sacas, recuaram 2% na comparação com a safra 2003/04, de 10,364 milhões de sacas. Os números incluem café verde, solúvel, torrado e outros tipos de café. A produção colombiana deve crescer 4,1% em 2004/05 para 11,5 milhões de sacas, ante as 11,05 milhões da última safra, de acordo com o gerente geral da Fedecafe Gabriel Silva. Ele falou no início deste mês em conferência realizada em Bogotá que espera exportações ligeiramente abaixo das 10,2 milhões de sacas embarcadas na safra 2003/04. As informações são da Dow Jones.