Café: exportação da Guatemala cai 17% em 03/04, para 3,28 mi/sacas São Paulo, 11 - As exportações de café da Guatemala no ano safra 2003/04, de outubro a setembro, recuaram 17% para 3.284.618 de sacas de café de 60 quilos, informou no sábado a Associação Nacional de Café do país (Anacafé). No ano safra anterior, o país exportou 3.952.529 de sacas, de acordo com relatório mensal da instituição. O número está em linha com a expectativa do mercado, que estimava algo em torno de 3,3 milhões de sacas. Em setembro, o volume exportado caiu 34% para 151.199 sacas, ante as 229.057 sacas em mesmo mês de 2003, informou a AnaCafé. A expectativa para a safra 2004/05 da Guatemala é de uma produção entre 3,5 milhões e 3,8 milhões de sacas de 60 quilos, de acordo com estimativa divulgada pela entidade em agosto. As exportações na safra 2004/05, que inicia a colheita em outubro, é de algo entre 3,1 milhões e 3,4 milhões de sacas, estável em relação ao atual ano safra. As informações são da Dow Jones.