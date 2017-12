Café: exportação em outubro cresceu 3% até dia 28 São Paulo, 1 - Levantamento diário do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) mostra que em outubro, até o dia 28, foram embarcadas 1.847.244 sacas de 60 kg de café. O resultado representa aumento de 2,86% em relação ao mesmo período do mês anterior (1.795.932 sacas). Do total exportado até o dia 28, 1.807.298 sacas são de arábica (crescimento de 4,80% sobre setembro, quando foram embarcadas 1.724.523 sacas) e 39.946 sacas de conillon, com queda de 44,06% sobre o mês anterior (71.409 sacas). Até o dia 28 de outubro foram emitidos certificados de origem de 1.914.753 sacas, 3,64% a menos do que em setembro (1.987.061 sacas). Do total certificado em outubro, 1.886.875 sacas são de arábica (redução de 0,94% sobre setembro, quando foram emitidos certificados de 1.904.867 sacas) e 27.878 sacas de conillon (queda de 66,08% sobre as 82.194 sacas de setembro passado). (segue)