Café: exportação preliminar de agosto tem queda de 2,3% São Paulo, 2 - Levantamento preliminar do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) mostra que em agosto foram embarcadas 1.638.010 sacas de café. O resultado representa queda de 2,30% em relação ao mês anterior (1.676.588 sacas). O resultado definido deve ser divulgado pelo Cecafé nos próximos dias. Do total exportado em agosto, 1.599.440 sacas são de arábica (aumento de 1,22% sobre julho, quando foram embarcadas 1.580.109 sacas) e 38.570 sacas de conillon, com redução de 60,02% sobre o mês anterior (96.479 sacas). Em agosto foram emitidos certificados de origem de 2.174.093 sacas, 19,42% a mais do que em julho (1.820.495 sacas). Do total certificado em agosto, 2.077.121 sacas são de arábica (crescimento de 20,79% sobre julho, quando foram emitidos certificados de 1.719.651 sacas) e 96.872 sacas de conillon (redução de 3,84% sobre as 100.844 sacas de julho passado).