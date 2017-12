Café: exportações de El Salvador em 2003/04 recuam 30% no mês São Paulo, 2 - As exportações de café de El Salvador caíram 30% em agosto, 11º mês da safra 2003/04, para 57.960 sacas de 60 quilos. Em agosto do ano passado, foram embarcadas 82.886 sacas, de acordo com o Conselho de Café do país. No acumulado do ano safra 2003/04, desde 1º de outubro de 2003, porém, houve um pequeno aumento de 0,4% para 1.291.199 sacas em relação ao mesmo período na safra anterior. Os produtores de El Salvador já completaram a colheita da safra 2003/04, totalizando 1,235 milhão de sacas, queda de 5,1% em relação a 1,3 milhão de sacas colhidas na safra 2002/03. O conselho estima que as exportações da safra 2003/04 devem atingir 1,312 milhão de sacas, excluindo exportações de grãos de safras antigas. O declínio das exportações de café do país nos últimos três anos é atribuído à queda dos preços no mercado global, pressionados pelo excesso de oferta. Em três anos de preços baixos nos mercados internacionais, milhares de produtores da América Central e do México abandonaram suas plantações. As informações são da Dow Jones.