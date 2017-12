Café: exportações do Vietnã devem fechar 2004 com aumento de 20,9% São Paulo, 28 - As exportações de café do Vietnã, segundo maior produtor mundial, atrás apenas do Brasil, devem terminar o ano com aumento de 20,9% para 15,1 milhões de sacas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números são do Escritório Geral de Estatísticas, do governo vietnamita. Em valor a alta deverá ser de 17,7% para US$ 594 milhões. Em dezembro, as exportações devem cair 7,7% para um milhão de sacas de 60 quilos. Em valor o recuo deve ser de 12,2% para US$ 36 milhões, de acordo com o Escritório. As informações são da Dow Jones.