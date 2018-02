Café: Faemg e CNC promovem congresso em Belo Horizonte (MG) Café: Faemg e CNC promovem congresso em Belo Horizonte (MG) A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) e o Conselho Nacional do Café (CNC) promovem hoje (30) e amanhã (31) o I Congresso Brasileiro do Café, para discutir os fatores que interferem a renda e a competitividade da cafeicultura. O Congresso deverá ter a presença do diretor executivo da Organização Internacional do Café (OIC), Néstor Osório. A programação inclui os lançamentos do Programa Cafés de Minas e o I Campeonato Mineiro de Barista. No dia 31 de agosto será realizado a vez do Seminário Internacional do Café, que terá como temas a qualidade e a certificação. Os eventos serão realizados no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte (MG). Veja a programação de hoje: 8 horas - Painel 1: Fatores que Afetam a Renda e a Competitividade do Setor Cafeeiro Presidente da mesa: Maurício Miarelli, presidente do Conselho Nacional do Café - CNC Palestra: Renda na Agricultura Brasileira, com Paulo Rabelo de Castro Palestra: Renda na Cadeia de Produção do Café, com Luiz Moricochi Debatedores Alberto Duque Portugal - CNC Manoel Aranha Correia do Lago - Consultor Vilmondes Olegário da Silva - Diretor do Departamento do Café - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA Manoel Vicente Bertoni - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA Antônio Carlos Ortiz - Rabobank Luiz Marcos Suplicy Hafers - Presidente da Associação dos Produtores de Café do Paraná - APAC 12 horas - intervalo para almoço 14 horas - Painel 2: Cenários para o estabelecimentos de estratégias que proporcionem maior renda e melhorem a competitividade da cafeicultura Presidente da mesa: Breno Pereira de Mesquita - Presidente da Comissão Nacional de Café - CNA Palestra: Cenários de Oportunidades e Demanda de Café, com Carlos Brando Palestra: Caminhos Alternativos - Cenários Prospectivos da Oferta de Café, com Carlos Antônio Moreira Leite - Universidade Federal de Viçosa (UFV)