Café: Faemg e CNC promoverão congresso em Belo Horizonte Café: Faemg e CNC promoverão congresso em Belo Horizonte A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) e o Conselho Nacional do Café (CNC) promovem hoje (29), amanhã (30) e Quinta-feira o I Congresso Brasileiro do Café, para discutir os fatores que interferem a renda e a competitividade da cafeicultura. O Congresso deverá ter a presença do diretor executivo da Organização Internacional do Café (OIC), Néstor Osório. A programação inclui os lançamentos do Programa Cafés de Minas e o I Campeonato Mineiro de Barista. No dia 31 de agosto será realizado a vez do Seminário Internacional do Café, que terá como temas a qualidade e a certificação. Os eventos serão realizados no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. A abertura oficial será hoje às 20 horas, com a palestra ?Perspectivas da cafeicultura mundial como geradora de renda e bemestar?, de Nestor Osorio, diretor executivo da Organização Internacional do Café (OIC). O presidente da mesa será Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).