Café: Fenicafé ocorrerá em Araguari Café: Fenicafé ocorrerá em Araguari A Fenicafé 2006 vai ocorrer de 29 a 31 de março em Araguari (MG). O evento congrega três acontecimentos: 11º Encvontro Nacional de Irrigação do Café do Cerrado, a 9ª Feira de Irrigação em Café do Brasil e o 8º Simpósio Brasileiro Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. Mais informações pelo tel. (34) 3242-8888.