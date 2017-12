Café: financiamento para custeio da safra começa a ser liberado Brasília, 10 - O Ministério da Agricultura iniciou hoje a liberação das primeiras parcelas de recursos destinados ao custeio da safra 2004/05 de café. No total, serão liberados R$ 350 milhões, recursos oriundos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Numa primeira etapa, os recursos serão repassados aos produtores e cooperativas pelos seguintes bancos: Bancoob (R$ 50 milhões), Banespa (R$ 20 milhões) e Banestes (R$ 15 milhões). Outros R$ 30 milhões serão liberados na próxima semana, via Itaú BBA e Itaú S.A. Ainda neste ano, o governo complementará repasses ao Bancoob, Banespa e Banestes e fará novas liberações ao Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco e outros agentes. As liberações foram autorizadas pela Resolução 3.230, de 31 de agosto, do Banco Central. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do ministério.