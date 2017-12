Café: frente fria altera clima nas regiões produtoras São Paulo, 29 - A frente fria que vem do Sul do País já provoca chuvas no norte do Paraná, no oeste de São Paulo até o Vale do Ribeira. A expectativa é de que entre hoje e sexta-feira deve chover nas regiões produtoras de café da mogiana paulista, sul e cerrado de Minas. Mesmo assim, as chuvas devem ser irregulares, isto é, não devem ser generalizadas. "Pode chover 1 mm numa área e 20 mm em outra", informa a meteorologista Nádia Marinho, da Somar Meteorologia. Por isso, segundo ela, é difícil estimar uma média pluviométrica. O modelo meteorológico apresentou mudanças nos últimos dias. Na semana passada, a previsão era de chuvas restritas ao norte do Paraná. Segundo Nádia, além do longo período (as previsões ficam sujeitas a variações quanto mais distantes no tempo), o próprio clima costuma se alterar muito nas estações de transição (primavera e outono). Por isso, a estimativa sobre o clima mudou desde sexta-feira passada. A Somar prevê que a próxima frente fria para a região de café está prevista a partir do dia 9 de outubro. Por enquanto, a expectativa também é de chuvas irregulares, "mas ainda é cedo para confirmação", concluiu a meteorologista.