Café: Gabriel Bartholo substitui Nacif na Embrapa São Paulo, 3 - O agrônomo Gabriel Bartholo é o novo gerente geral da Embrapa Café, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, com sede em Brasília (DF). Bartholo substitui Antonio de Pádua Nacif, um dos fundadores do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, considerado a maior experiência do mundo de integração de instituições e pesquisadores em torno de um só produto. A posse do novo gerente geral está marcada para as 10 horas da próxima quinta-feira (9), no edifício Sede da Embrapa, em Brasília. A solenidade será presidida pelo diretor-presidente da Embrapa, Clayton Campanhola. Doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), Bartholo tem vasta experiência como pesquisador em café, onde atua desde 1972. Ele foi presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), no período de outubro de 1993 a abril de 1995.