A Associação de Café Verde dos Estados Unidos (GCA, na sigla em inglês) deve divulgar nesta Segunda-feira (15) o volume dos estoques norte-americanos, no dia 31 de dezembro. No relatório anterior, referente aos estoques em 30 de novembro, houve queda de 163.259 sacas, para 5.046.754 sacas, em relação ao apurado no dia 31 de outubro.