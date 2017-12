Café: governo libera R$ 1,5 milhão para pesquisas da Embrapa Brasília, 2 - O governo vai liberar neste mês R$ 1,5 milhão para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Café) para dar sequência ao projeto de estudos do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (PNP&D). O recurso sairá do caixa do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). No meses de outubro e novembro serão liberadas mais duas parcelas para o programa, cada uma de R$ 1,5 milhão. Com a liberação desses R$ 4,5 milhões, a transferência de recursos para a Embrapa-Café somará R$ 7,72 milhões em 2004. O secretário de Produção e Comercialização, Linneu Costa Lima, do Ministério da Agricultura, disse ainda que será assinado nos próximos dias um convênio com a Fundação Procafé, com sede em Varginha (MG), no valor de R$ 280 mil. Esse valor será aplicado em atividades de desenvolvimento tecnológico, treinamento, difusão e tecnologia e assistência e execução de análises laboratoriais.