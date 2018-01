Café: IBC realiza primeiro Coffee Forum Brasil em São Paulo Café: IBC realiza primeiro Coffee Forum Brasil em São Paulo Nos dias 8 e 9 de novembro, ocorrerá no Paulista Plaza Hotel, que fica na Alameda Santos, 85, em São Paulo, o primeiro Coffee Forum Brazil. O evento, destinado a produtores, cooperativas e demais envolvidos no agronegócio café, terá a presença do consultor científico da illycaffè, Aldir Alves Teixeira, que fará palestra no dia 9. Com palestras, painéis e discussões sobre produção, comercialização, financiamento e novos negócios para o café brasileiro, a conferência propõe atualizar profissionais do setor cafeeiro e apresentar melhores práticas e soluções para o mercado. A iniciativa da conferência é da empresa inglesa International Business Communications (IBC) em parceria com o Grupo Agra FNP.