Café: IBC realiza primeiro Coffee Forum Brasil em São Paulo Café: IBC realiza primeiro Coffee Forum Brasil em São Paulo Discutir as perspectivas do mercado de café para o Brasil é a proposta do primeiro ?Coffee Forum Brazil?, organizado pela International Business Communications (IBC) em São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro. O secretário de Produção e Agroenergia, Linneu Costa Lima, analisará o posicionamento competitivo do café brasileiro no mercado mundial, na abertura do encontro. Em seguida, o diretor executivo do Conselho Nacional do Café, Alberto Duque Portugal, apresentará à platéia as tendências no mercado doméstico. Uma avaliação mais rigorosa do comportamento do consumidor de café no Brasil e no mundo será apresentada pela gerente de atendimento da AC Nielsen, Luciana Morelli. Entre os palestrantes confirmados, destaque para o diretor adjunto de marketing internacional da fábrica Cacique (Café Pelé), Haroldo Bonfá, o superintendente comercial da Cooxupe, Lúcio Dias, o presidente da BSCA, Guy Carvalho, o presidente da Associação dos produtores de café da Bahia, Silvio Leite, o presidente do conselho deliberativo do Cecafe, João Antonio Lian, e o consultor Soren Knudsen. As informações do ?Coffee Forum Brazil? estão no site www.ibcbrasil.com.br/coffee ou na Central de Atendimento da IBC, pelo telefone 11-3017-6808. O evento ocorrerá no Hotel Paulista Plaza, Alameda Santos, 85, das 8h30 às 18 horas.