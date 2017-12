Café: importações dos EUA caem 4,6% em setembro ante agosto São Paulo, 10 - Os Estados Unidos importaram 87.267 toneladas (ou 1,454 milhão de sacas de 60 quilos) de café verde em setembro, informa o Departamento de Comércio do país. O volume é 4,68% menor que as 91.549 toneladas compradas em agosto. Não foi divulgada comparação com 2003. As importações de café torrado ficaram em 3.417 toneladas, ante 3.346 t em agosto e as de café solúvel totalizaram 2.971 t, ante 3.361 t no mês anterior. O país é o maior importador mundial de café. As informações são da Dow Jones.