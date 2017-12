Café: indústria dos EUA processou 12,125 mi sacas até 14 de agosto São Paulo, 6 - A indústria de torrefação dos Estados Unidos processou 12,125 milhões de sacas de 60 quilos de café de 1 de janeiro a 14 de agosto, de acordo com levantamento da Complete Coffee Coverage. No mesmo período do ano passado foram processadas 11,49 milhões de sacas. Na semana encerrada em 14 de agosto foram processadas 420 mil sacas, ante 360 mil sacas no mesmo período em 2003. As informações são da Dow Jones.