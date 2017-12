Café: leilão da BSCA deve ocorrer nesta quinta-feira Café: leilão da BSCA deve ocorrer nesta quinta-feira Previsto para o dia 20 de julho, o leilão dos dez lotes finalistas do 3º Concurso de Cafés Naturais do Brasil - Late Harvest, safra 2005/2006, foi adiado para esta Quinta-feira (27). A decisão foi tomada pelo conselho diretor da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), em decorrência de problemas operacionais. ?Tivemos problemas técnicos e temíamos não resolvê-los a tempo, o que colocaria em risco a parte operacional do leilão, que é realizado via internet, com os lotes sendo disputados, com lances on line, por compradores de todos os continentes?, explica o presidente da BSCA, Alexandre Frossard Nogueira. Ao todo, são 263 sacas que serão disputadas por compradores de torrefadoras e de lojas de café de todo o mundo. O vencedor do concurso foi o produtor Roberto Irineu Marinho, da Fazenda Sertãozinho, do município de Botelho, no Sul de Minas, com um lote de 19 sacas de café Bourbon. Esse lote obteve nota 88,44 (em uma escala de zero a 100) na etapa do júri internacional, realizada em 20 de maio, em Berna, na Suíça, durante o 5º World Speciality Coffee Conference & Exhibition, promovido pela SCAE - Specialty Coffee Association of Europe. Presidido pelo provador e classificador Sílvio Luís Leite, o júri internacional foi integrado por 20 profissionais de 10 países: Estados Unidos, Itália, França, Finlândia, Grécia, Suíça, Japão, Índia, Noruega e Alemanha.