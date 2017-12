Café: leilão de 40 mil sacas negocia 99,46% da oferta São Paulo, 9 - O leilão dos estoques governamentais de café, realizado nesta manhã, registrou a venda de 99,46% (39.785 sacas) da oferta total de 40 mil sacas de 60 kg. O Ministério da Agricultura arrecadou R$ 6.100.333,80, que será depositado como receita do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). O leilão, aviso de venda (2.446), teve preço máximo de R$ 157,00 a saca; preço mínimo de R$ 150,00 e média simples de R$ 153,025. Sobraram 30 sacas do lote 1; 10 sacas do lotes 4; 28 sacas do lote 7 e 147 sacas do lotes 9.