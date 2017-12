Café: leilão de 45 mil sacas negocia 99,84% da oferta São Paulo, 4 - O leilão dos estoques governamentais de café, concluído há pouco, registrou a venda de 99,84% (44.928 sacas) da oferta total de 45 mil sacas de 60 kg. O Ministério da Agricultura arrecadou R$ 6.470.401,40, que será depositado como receita do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). O leilão, aviso de venda 2.449, teve preço máximo de R$ 160,00 a saca; preço mínimo de R$ 140,00 e média simples de R$ 144,41. Acompanhe a seguir os resultados do leilão de hoje por lotes: AVISO DE VENDA 2.449 (CAFÉ DO GOVERNO) ---------------------------------------------------------------- LOTE VOLUME SAFRA TIPO BEBIDA ABERT. FECHAM. ÁGIO ---------------------------------------------------------------- 01 10.000 82/83 6/7 RIO 137,00 140,30 2,41% 01 921 82/83 6/7 RIO 137,00 143,70 4,89% 02 10.000 83/84 6/7 RIO 137,00 140,00 2,19% 03 3.000 86/87 6/7 RIO 137,00 141,00 2,92% 03 190 86/87 6/7 RIO 137,00 142,00 3,65% 04 3.000 86/87 6/7 RIADA 136,00 145,60 7,06% 05 5.000 87/88 6/7 RIO 137,00 141,20 3,07% 06 5.000 87/88 6 RIADA 136,00 145,80 7,21% 07 4.000 86/87 6 RIADA 136,00 145,20 6,76% 07 209 86/87 6 RIADA 136,00 145,20 6,76% 08 5.000 86/87 6 DURA 138,00 160,00 15,94% ----------------------------------------------------------------