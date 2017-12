Café: leilão de 80 mil sacas negocia 93,84% da oferta São Paulo, 15 - O último leilão do ano dos estoques governamentais de café, concluído há pouco, registrou a venda de 93,84% (75.076 sacas) da oferta total de 80 mil sacas de 60 kg. O Ministério da Agricultura arrecadou R$ 11.454.185,50, que será depositado como receita do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). O leilão, aviso de venda (2.451), teve preço máximo de R$ 166,00 a saca; preço mínimo de R$ 143,00 e média simples de R$ 150,169. Acompanhe a seguir os resultados do leilão de hoje: AVISO DE VENDA 2.451 (CAFÉ DO GOVERNO) ----------------------------------------------------------------- LOTE VOLUME SAFRA TIPO BEBIDA ABERT. FECHAM. ÁGIO ----------------------------------------------------------------- 1 ASTORGA 5.000 87/88 6 DURA 140,00 160,00 14,29% 2 ASTORGA 5.000 87/88 6/7 RIADA 137,00 152,50 11,31% 2 ASTORGA 360 87/88 6/7 RIADA 137,00 153,00 11,68% 3 LONDRINA 15.000 86/87 6 DURA 140,00 166,00 18,57% 4 LONDRINA 10.000 86/87 6 RIO 135,00 154,00 14,07% 5 LONDRINA 5.000 86/87 7 RIO 135,00 152,00 13,33% 6 LOANDA 10.000 83/84 6/7 RIO 130,00 147,00 13,08% 7 LOANDA 10.000 83/84 6/7 RIO 130,00 145,50 11,92% 8 MARINGÁ 7.000 87/88 6/7 RIO 135,00 145,00 7,41% 9 MARINGÁ 3.000 88/89 6 RIO 135,00 143,00 5,93% 10 MARINGÁ 10.000 87/88 7 RIO 135,00 145,00 7,41% 10 MARINGÁ 3.750 87/88 7 RIO 135,00 145,00 7,41% ----------------------------------------------------------------- TOTAL 80.000 ----------------------------------------------------------------- NEGOCIADOS 75.076 ----------------------------------------------------------------- SOBRA 4.924 -----------------------------------------------------------------