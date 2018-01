Café: leilão de estoques oferta amanhã 40 mil sacas Brasília, 24 - O governo vai ofertar amanhã 40 mil sacas de 60 quilos de café, via sistema eletrônico do Banco do Brasil. A oferta será de café arábica e robusta, das safras 86/87, 87/88 e 88/89, informou o Ministério da Agricultura. O café está armazenado nos municípios paranaenses de Maringá, Astorga, Jandaia do Sul, Rolândia e Umuarama. Os estoques do governo somam 4,54 milhões de sacas. O pregão começa às 9h. (Fabíola Salvador)