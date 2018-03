Café: leilão de grãos vencedores de concurso ocorre pela internet Café: leilão de grãos vencedores de concurso ocorre pela internet O cafeicultor Cícero Viegas Cavalcanti de Albuquerque, da Fazenda Esperança, de Carmo de Minas, município na região Sul de Minas Gerais, foi o campeão do 8º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil - Cup of Excellence, promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês). A excelência dos lotes esse ano fez com que os seis primeiros colocados recebessem o Prêmio Especial Gold Cup of Excellence, que são aqueles que tiveram nota acima de 90 na avaliação do Júri internacional. Apenas no Cup de 2003 tantos lotes receberam essa premiação especial. Os 29 vencedores do 8º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil vão participar do leilão Cup of Excellence, realizado pela internet e já agendado para 16 de janeiro de 2007. Os vencedores do Prêmio Cup of Excellence são cafés que obtiveram 80 pontos e mais em cada prova cega de xícara durante as provas feitas pelo júri nacional e 84 durante as provas feitas pelo júri internacional do concurso.