Café: leilão do governo terá oferta de 100 mil sacas O Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Agroenergia, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.479), no dia 22 de fevereiro. Serão ofertadas 100 mil sacas de 60 kg, distribuídas em seis lotes depositados no interior do Paraná. O leilão deve ser realizado a partir das 9 horas, por meio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.