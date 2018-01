Café: leilão do governo terá oferta de 80 mil sacas Café: leilão do governo terá oferta de 80 mil sacas O Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Agroenergia, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.478), nesta quarta-feira (8). Serão ofertadas 80 mil sacas de 60 kg, distribuídas em seis lotes depositados no interior do Paraná. O leilão deve ser realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.