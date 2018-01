Café: leilão dos estoques oficiais vende 99,97% da oferta São Paulo, 25 - o leilão de café dos estoques oficiais realizado hoje pela manhã através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, comercializou 99.97% da oferta de 40 mil sacas de café arábica depositadas no Paraná. Veja a seguir o resultado por lote: ------------------------------------------------------------------ Oferta Venda Vendido Abert. Fecham. Variação ------------------------------------------------------------------ 1 Astorga 5.000 5.000 100,00 133,00 148,50 11,65 2 Astorga 5.000 4.990 99,80 133,00 150,00 12,78 3 Jandaia do Sul 5.000 5.000 100,00 135,00 158,00 17,04 4 Maringá 18.000 18.000 100,00 130,00 146,20 12,46 5 Rolândia 2.000 2.000 100,00 130,00 146,00 12,31 6 Rolândia 3.000 3.000 100,00 135,00 158,50 17,41 7 Umuarama 1.725 1.725 100,00 130,00 146,00 12,31 8 Umuarama 275 275 100,00 130,00 153,00 17,69 ------------------------------------------------------------------ TOTAL 40.000 39.990 99,97 149,39 ------------------------------------------------------------------ (Venilson Ferreira)