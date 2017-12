Café: preço FOB do arábica cai para US$ 73,75 em setembro São Paulo, 20 - O valor médio Free on Board (FOB) do café arábica brasileiro exportado em setembro foi de US$ 73,75 a saca de 60 kg. Apesar de uma ligeira queda em relação aos valores de julho e agosto (respectivamente, US$ 77,31 e US$ 74,30), o preço FOB continua bem acima do mesmo mês de 2003 (US$ 61,08) e mostra firmeza mesmo com o início dos embarques da safra 2004/05. A avaliação é do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé). O Índice de Preço Externo ao Produtor (Ipep), divulgado mensalmente pelo Cecafé, ficou em 87,7%, representando recuo de 2,6 pontos porcentuais em relação ao mês anterior. Trata-se do menor nível desde janeiro de 2003. O diretor geral do Cecafé, Guilherme Braga, observa, no entanto, que o valor médio do Ipep nos últimos seis e 12 meses está acima de 91%, o que ainda reflete o elevado grau de participação dos preços pagos ao produtor na composição do preço FOB. Segundo ele, é cedo para avaliar se o recuo do indicador em setembro reflete uma tendência ou se é apenas uma queda pontual.