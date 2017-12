Café: preço futuro sobe 61,74% em 2004 e passa açúcar e petróleo São Paulo, 22 - O café foi a commodity que mais se valorizou em 2004, de acordo com análise de Rodrigo Costa, da Fimat Futures. Mais até que o petróleo. Segundo ele, em 2004 até ontem, o café registrou alta de 61,74%. Outras commodities que se destacaram foram o açúcar, com alta de 56,08%, cobre com 44%, suco de laranja (42%), e petróleo (40%). Entre as maiores quedas estão o algodão com retração de 42% e a soja em grão, com 31%. Em grande parte, a atual alta do café deve-se a um movimento expressivo de compra de fundos seguindo dados que indicam retração na próxima safra brasileira.