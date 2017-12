Café: receita com grão verde sobe 29% até outubro; volume cai 0,4% São Paulo, 17 - A receita cambial com exportação de café verde apresentou crescimento de 29,16% no acumulado do ano até outubro, em relação ao mesmo período de 2003. O faturamento alcançou US$ 1,365 bilhão até outubro, em comparação com US$ 1,057 bilhão em 2003, conforme relatório da Secretaria de Produção e Comercialização, do Ministério da Agricultura, com base em números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O volume embarcado no período teve leve queda de 0,45%, de 1.133.541 toneladas para 1.128.434 toneladas. O preço médio de exportação teve elevação de 29,74%, de US$ 932/t para US$ 1.210/t. O melhor preço médio das exportações foi registrado para o Japão: US$ 1.352/t. O crescimento mais expressivo em receita cambial, em termos porcentuais, ocorreu com a Eslovênia: 122,71%, de US$ 29,366 milhões para US$ 65,400 milhões. O principal comprador de café verde brasileiro até outubro foi a Alemanha, com US$ 284,604 milhões (aumento de 45,05%, ante os US$ 196,211 milhões de 2003). O segundo principal importador foram os Estados Unidos, com US$ 238,400 milhões (alta de 14,17%, ante US$ 208,817 milhões do ano anterior). Acompanhe a seguir os resultados das exportações: EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ POR PAÍS DE DESTINO (Grãos não torrados, não descafeinados) ------------------------------------------------------------------- PAÍSES Jan a out/2004 Jan a out/2003 VARIAÇÃO (%) ------------------------------------------------------------------- VALOR VOLUME VALOR VOLUME VALOR VOLUME US$ MIL t US$ MIL t ------------------------------------------------------------------- ALEMANHA 284.604 236.073 196.211 200.359 45,05 17,83 EUA 238.400 198.813 208.817 243.220 14,17 -18,26 ITÁLIA 143.576 115.486 120.078 119.758 19,57 -3,57 JAPÃO 104.295 77.166 92.562 85.472 12,68 -9,72 BEL.-LUX. 65.897 52.869 42.322 43.749 55,7 20,85 ESLOVÊNIA 65.400 59.077 29.366 37.361 122,71 58,12 FRANÇA 53.269 43.140 43.666 43.636 21,99 -1,14 ESPANHA 39.215 31.920 36.920 39.846 6,22 -19,89 SUÉCIA 35.593 29.444 30.129 31.115 18,14 -5,37 GRÉCIA 33.848 29.481 22.784 28.842 48,56 2,22 HOLANDA 31.871 26.125 25.414 26.038 25,41 0,33 ARGENTINA 28.863 25.935 22.270 26.505 29,6 -2,15 FINLÂNDIA 28.365 22.925 21.263 21.691 33,4 5,69 DINAMARCA 23.543 20.146 17.573 18.719 33,97 7,62 CANADÁ 18.539 14.702 21.440 23.621 -13,53 -37,76 ------------------------------------------------------------------- S-total 1.195.278 983.302 930.815 989.932 28,41 -0,67 ------------------------------------------------------------------- OUTROS 169.570 145.132 125.896 143.609 34,69 1,06 ------------------------------------------------------------------- TOTAL 1.364.848 1.128.434 1.056.711 1.133.541 29,16 -0,45 ------------------------------------------------------------------- Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior (Alice) Elaboração: Decom/SPC/Mapa