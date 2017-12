Café: receita sobe 27% até outubro e supera US$ 1,57 bilhão São Paulo, 9 - Levantamento do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), divulgado hoje, mostra que no acumulado do ano, até outubro, a receita cambial com exportação de café (verde e solúvel) cresceu 27,3%, em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento é de US$ 1,573 bilhão, ante US$ 1,235 bilhão de janeiro a outubro de 2003. De janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras de café totalizaram 21.015.609 sacas de 60 kg, com queda de 0,6% em relação a 2003 (21.147.342 sacas). Desse total, o volume de café verde exportado pelo Brasil reduziu 2,4% no período. Foram embarcadas 18.402.437 sacas de 60 kg, em comparação com 18.863.842 sacas em 2003. No acumulado até setembro, o recuo dos embarques de café conillon foi de 75,8%, de 2.531.198 sacas em 2003 para 612.001 sacas, ou seja, menos 1.919.197 sacas exportadas. Quanto à exportação de arábica, houve aumento de 8,9% no período, de 16.332.644 sacas para 17.790.436 sacas. De janeiro a outubro foram exportadas 2.613.172 sacas, o que representa aumento de 14,4% sobre o ano passado, quando foram exportadas 2.283.500 sacas. No acumulado do ano-safra corrente, que vai de julho de 2004 a outubro de 2004, e se encerra em junho de 2005, o Brasil exportou até o momento 9.229.092 sacas ante 8.583.304 sacas no mesmo mês da safra anterior (aumento de 7,5%). A receita foi 34,4% maior, no mesmo período. O volume exportado de café verde em outubro apresentou aumento de 9,7%, em relação ao mesmo mês de 2003. Foram embarcadas 2.532.587 sacas de 60 kg, ante 2.339.043 sacas em outubro do ano passado (aumento de 193.543 sacas), conforme levantamento divulgado há pouco pelo Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé). O volume exportado em equivalente de café solúvel em setembro foi de 224.104 sacas, representando queda de 4,6%, em comparação com o mesmo mês de 2003 (234.847 sacas). Assim, o total de café exportado pelo Brasil no mês passado foi de 2.532.587 sacas, resultado 8,3% superior ao mesmo mês de 2003 (2.339.043 sacas). O Cecafé informa, ainda, que a receita cambial com o produto teve crescimento de 31,0% no mês passado. Os exportadores faturaram US$ 198,460 milhões, em comparação com US$ 151,464 milhões em outubro de 2003. A receita cambial de outubro também é a melhor do ano. O melhor resultado anterior ocorreu em março (US$ 181,562 milhões). Em relação ao mês de setembro/04, o volume exportado de café verde em outubro teve aumento de 10,4%, de 2.090.741 sacas para 2.308.483 sacas. Acompanhe a seguir os resultados das exportações: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ ACUMULADO JANEIRO/OUTUBRO (Volume em sacas de 60 Kg e receita em US$ mil) ------------------------------------------------------------ JAN/OUT-04 JAN/OUT-03 VARIAÇÃO (em sacas) (em %) ------------------------------------------------------------ VOLUME EXPORTADO Robusta 612.001 2.531.198 -1.919.197 -75,8% Arábica 17.790.436 16.332.644 1.457.792 8,9% Verde 18.402.437 18.863.842 -461.405 -2,4% Solúvel*** 2.613.172 2.283.500 329.672 14,4% Total 21.015.609 21.147.342 -131.733 -0,6% ------------------------------------------------------------ RECEITA Total 1.573.201 1.235.751 337.450 27,3% ------------------------------------------------------------ Fonte: Cecafé (segue)