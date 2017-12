Café: receita sobe 29% até novembro; volume embarcado cresce 1,2% São Paulo, 7 - Levantamento do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), divulgado hoje, mostra que no acumulado do ano, até novembro, a receita cambial com exportação de café (verde e solúvel) cresceu 29,1%, em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento é de US$ 1,775 bilhão, ante US$ 1,375 bilhão de janeiro a novembro de 2003. De janeiro a novembro deste ano, as exportações brasileiras de café totalizaram 23.586.031 sacas de 60 kg, com leve aumento de 1,2% em relação a 2003 (23.298.575 sacas). Desse total, o volume de café verde exportado pelo Brasil ficou praticamente inalterado no período. Foram embarcadas 20.860.508 sacas, em comparação com 20.719.208 sacas em 2003 (aumento de 6.315 sacas). No acumulado até novembro, o recuo dos embarques de café conillon foi de 75,4%, de 2.659.738 sacas em 2003 para 655.168 sacas, ou seja, menos 2.004.570 sacas exportadas. Quanto à exportação de arábica, houve aumento de 11,1% no período, de 18.059.470 sacas para 20.725.523 sacas. No acumulado do ano-safra corrente, que vai de julho de 2004 a novembro de 2004, e se encerra em junho de 2005, o Brasil exportou até o momento 11.797.829 sacas ante 10.734.537 sacas no mesmo mês da safra anterior (aumento de 9,9%). A receita foi 36,7% maior, no mesmo período, para US$ 907,294 milhões. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ACUMULADO JANEIRO/NOVEMBRO 2004 (volume em sacas de 60 kg e valor em US$ mil) ------------------------------------------------------------------ JAN-NOV/04** JAN-NOV/03 VARIAÇÃO ------------------------------------------------------------------ VOLUME (em sacas) (em %) ------------------------------------------------------------------ Robusta 655.168 2.659.738 -2.004.570 -75,4% Arábica 20.070.355 18.059.470 2.010.885 11,1% Verde 20.725.523 20.719.208 6.315 0,0% Solúvel*** 2.860.508 2.579.367 281.141 10,9% Total 23.586.031 23.298.575 287.456 1,2% ------------------------------------------------------------------ RECEITA ------------------------------------------------------------------ Total 1.775.326 1.374.666 400.660 29,1% ------------------------------------------------------------------ Verde = robusta + arábica Dados de jan-nov/04: preliminar Abics: fonte solúvel Cecafé: fonte arábica, conillon e torrado