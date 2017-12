Café: reunião mensal do CDPC deve ocorrer em Brasília Café: reunião mensal do CDPC deve ocorrer em Brasília A reunião mensal do Conselho Deliberativo da Política Cafeeira (CDPC), órgão que reúne governo e iniciativa privada do café, ocorre nesta Quarta-feira (22), em Brasília. No encontro, o setor deve avaliar a situação do mercado de café, entre outros assuntos.