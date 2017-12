Café: safra de El Salvador aumenta para 1,42 milhão/sacas em 04/05 São Paulo, 22 - O Conselho de Café de El Salvador aumentou sua estimativa para a safra 2004/05 para 1,42 milhões de sacas, contra 1,321 milhão de sacas na projeção inicial. O diretor executivo do conselho Ricardo Espitia disse que o aumento é de 5,3% sobre as 1,349 milhão de sacas produzidas na safra 2003/04, ante as 1,266 milhão de sacas previstas inicialmente. As exportações salvadorenhas caíram 55% em novembro, segundo mês da safra 2004/05, para 22.374 sacas, de acordo com o conselho. No acumulado do ano safra de outubro a novembro, foram exportadas 71.283 sacas, com queda de 27%, em relação às 97.160 sacas embarcadas em mesmo período do da safra 2003/04. As informações são da Dow Jones.