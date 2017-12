Café: seminário internacional de Santos ocorre no Guarujá Café: seminário internacional de Santos ocorre no Guarujá O Departamento dos Exportadores de Café da Associação Comercial de Santos (ACS) realizará, no período de 16 a 19 de maio, o 16º Seminário Internacional de Café de Santos. O tema central do Seminário deste ano é uma questão prioritária para a produção e o comércio do grão: ?Perspectivas - Consumo e Produção Mundial de Café nos próximos 10 anos?. Como maior País produtor e exportador de café, e segundo maior mercado consumidor, a cafeicultura brasileira vai discutir as perspectivas tanto de consumo como de produção para a próxima década, possibilitando ao mercado mundial um planejamento estratégico de médio e longo prazos. Serão abordadas questões como: fornecimento e demanda; quem será o grande fornecedor e de onde virá o café; o consumo em países produtores; o mercado russo e, por fim, a visão do governo brasileiro sobre a questão. São esperados mais de 300 participantes, do Brasil e do exterior, entre traders, exportadores, importadores, torrefadores e membros do governo. Mais informações sobre o seminário podem ser obtidas no site: www.seminario2006.com.br.