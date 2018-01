Café: seminário sobre irrigação é realizado em Patrocínio (MG) Café: seminário sobre irrigação é realizado em Patrocínio (MG) A cidade mineira de Patrocício, recebe a Universidade illy do Café no dia 29 de novembro para o Seminário "Café Irrigado: Qualidade e Sustentabilidade". O evento é uma continuidade do encontro sobre o mesmo tema que aconteceu em junho deste ano, em Campinas, interior de São Paulo. Para sócios do Clube illy do Café a entrada é franca. Aos demais, a taxa de participação é de R$ 20,00, porém as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo site www.unilly.com.br. Após o seminário os participantes terão ainda um dia de campo organizado pela Unilly e Epamig no Centro de Excelência Café do Cerrado na Fazenda Experimental da própria Epamig. Acompanhe a programação: 8:00 às 8:30 - Cadastramento 8:30 às 10:00 - Palestra: "Café Irrigado: Qualidade e Sutentabilidade. - Prof. Dr. André Luís T. Fernandes 10:00 às 10:30 - Coffee break 10:30 às 11:00 - Mesa Redonda: Prof. Dr. André Fernandes e Dr. Aldir Alves Teixeira 11:00 às 11:30: Esclarecimentos de dúvidas