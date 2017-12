Café: unilly promoverá seminário em Manhuaçu Café: unilly promoverá seminário em Manhuaçu O Seminário da Unilly, primeira universidade corporativa direcionada ao mercado cafeeiro no Brasil, numa parceria entre a torrefadora italiana illycaffè e o Centro de Conhecimento em Agronegócios (Pensa/USP), terá como tema ?Seca: ponto-chave para manter a qualidade?. O evento será realizado no dia 3 de maio, no Manhuaçu Center Hotel (MG), com abertura pelo professor Samuel Giordano, da própria Universidade, e palestra ministrada por Aldir Alves Teixeira, diretor da Assicafé e consultor científico da illycaffé do Brasil. O Manhuaçu Center hotel fica na Rua Amaral Franco, 20, Centro. Acompanhe a programação: 8h30 às 8h45: Cadastramento 8h45 às 9 horas: Abertura - Prof. Dr. Samuel Giordano - universidade illy do café 9 às 10h30: ?Seca: ponto-chave para manter a qualidade? - Dr. Aldir Alves Teixeira Diretor da Assicafé e consultor científico da illycaffè 10h30 às 11h: Coffee break 11h às 12h: Esclarecimentos de dúvidas